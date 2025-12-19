RX 9070 XT／RTX 5070 Ti搭載モデルが並ぶ、FRONTIER渾身のクリスマスセール

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　FRONTIERは、12月19日から12月26日15時までの期間において「ファイナル！クリスマスセール」を開催する。このセールでは、ゲーマーに人気の高いGeForce RTX 5070 TiやRadeon RX 9070 XTを搭載したゲーミングPC全18機種を特別価格で提供する。この期間中、FRONTIERダイレクトストアでしか手に入らないお得な価格設定となっている。

　本セールの目玉商品の一つとして、192,800円の「FRGHLB550/WS12160/NTK」がある。このモデルは、AMD Ryzen 7 5700Xプロセッサー、32GBメモリ、1TBのM.2 NVMe SSD、AMD Radeon RX 9060 XT (16GB)を搭載しており、ゲーム配信や動画編集に最適な仕様となっている。また、より高性能を求めるユーザー向けには、AMD Ryzen 7 9800X3Dを搭載した「FRGHLMB650/WS12150」が394,800円で用意されており、GeForce RTX 5070 Ti、DDR5メモリ、Wi-Fi 6E対応といった最新技術が盛り込まれている。

　この他にも、Radeon RX 9070 XTを搭載したゲーミングPCや、様々なストレージオプションが用意されているため、ユーザーのニーズに応じた選択が可能だ。FRONTIERでは、これらのハイスペックPCをセール期間中に限定販売しており、需要が高まるホリデーシーズンに向けた特別価格で提供する。完売の際には商品ラインアップの入れ替えが行われることがあるため、購入を検討している方は早めのアクションが推奨される。

　販売はFRONTIERダイレクトストアでのみ行われているため、興味のある方は公式サイトを訪れて詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。ゲーミングPCをお得に手に入れる絶好のチャンスをお見逃しなく。

■関連サイト

FRONTIER トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
02月
03月
06月
07月
08月
09月
11月
2018年
01月
09月
2017年
06月
10月
2016年
12月