Ryzen 7 9700X＋Radeon RX搭載で27万円台！ FRONTIER年末年始セールが熱い

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　FRONTIERのダイレクトストアでは、12月26日から2026年1月9日15時までの期間で「馬力MAX！年末年始セール」を実施する。新たな一年を祝うに相応しい、全18機種のゲーミングPCを特別価格で提供する予定という。

　セールの目玉商品は、AMD Ryzen 7 9700XプロセッサーとRadeon RX 9060 XT(16GB)を搭載した「FRGHLMB650/CB6C」だ。価格は279,800円で、人気ゲーム『Call of Duty: Black Ops 6』も快適に動作する構成となっている。また、より高性能なゲーム体験を追求する向けには、Ryzen 7 9800X3DプロセッサーとGeForce RTX 5070 Tiを搭載した「FRGHLMB650/WS12200」が用意されており、このモデルの価格は429,800円だ。

　それぞれのモデルは、最新のDDR5メモリや1TB M.2 NVMe SSDを採用しており、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3への対応をしている。これにより、快適なオンラインゲーム環境が構築可能だ。また、「FRGHLMB650/WS12200」に関しては、購入特典としてGAMDIAS HERMES S1S-JP RGBゲーミングキーボードがプレゼントされる。

　販売数には限りがあり、人気のモデルは早期完売が予想されるため、興味がある人にはお早めの購入をおすすめする。なお、セールの詳細情報はFRONTIERダイレクトストアの特設ウェブページで確認可能だ。

■関連サイト

FRONTIER トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
02月
03月
06月
07月
08月
09月
11月
2018年
01月
09月
2017年
06月
10月
2016年
12月