Ryzen 7 9700X＋Radeon RX搭載で27万円台！ FRONTIER年末年始セールが熱い

FRONTIERのダイレクトストアでは、12月26日から2026年1月9日15時までの期間で「馬力MAX！年末年始セール」を実施する。新たな一年を祝うに相応しい、全18機種のゲーミングPCを特別価格で提供する予定という。

セールの目玉商品は、AMD Ryzen 7 9700XプロセッサーとRadeon RX 9060 XT(16GB)を搭載した「FRGHLMB650/CB6C」だ。価格は279,800円で、人気ゲーム『Call of Duty: Black Ops 6』も快適に動作する構成となっている。また、より高性能なゲーム体験を追求する向けには、Ryzen 7 9800X3DプロセッサーとGeForce RTX 5070 Tiを搭載した「FRGHLMB650/WS12200」が用意されており、このモデルの価格は429,800円だ。

それぞれのモデルは、最新のDDR5メモリや1TB M.2 NVMe SSDを採用しており、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3への対応をしている。これにより、快適なオンラインゲーム環境が構築可能だ。また、「FRGHLMB650/WS12200」に関しては、購入特典としてGAMDIAS HERMES S1S-JP RGBゲーミングキーボードがプレゼントされる。

販売数には限りがあり、人気のモデルは早期完売が予想されるため、興味がある人にはお早めの購入をおすすめする。なお、セールの詳細情報はFRONTIERダイレクトストアの特設ウェブページで確認可能だ。