AMD Ryzen AI × RTX 5050搭載！ FRONTIERの新16型ゲーミングノート「AVNシリーズ」

インバースネットは12月10日より、フルHD液晶のゲーミングノートPC「AVNシリーズ」の販売を開始した。この製品は、AMDのRyzen AI 7 350とNVIDIAのGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載し、価格は209,800円からとなる。

AVNシリーズは、ゲーミングだけでなくクリエイティブな作業にも適しており、16インチの大画面がクリアな表示を提供する。新しいAMD Ryzen AI 7 350は、8コア16スレッドを搭載し、高速な処理能力を誇る。また、NVIDIAの最新GPU技術がリアルタイムレイトレーシングを現実のものとし、よりリアルなグラフィック表現が可能になるとしている。

このシリーズには、メモリやSSDの容量が異なる3種類のモデルが用意されており、用途や予算に応じた選択ができる。最も安価なモデルは、209,800円で16GBメモリと1TBのSSDを搭載。2つ目のモデルは214,800円で32GBのメモリと1TBのSSDを備え、最上位モデル（2TB SSD）は224,800円となる。どのモデルも高性能ながら、Wi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応し、最先端の接続性能を持つ。

これらの製品は、FRONTIERダイレクトストアから直接購入できる。グラフィックスやパフォーマンス、そして高速通信能力はもちろんのこと、外部ディスプレイの出力にも対応し、多様な利用シーンに応えられるノートPCとなっている。