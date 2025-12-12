美しすぎるゲーミングPC「SGシリーズ」発売決定。価格は19万9800円から

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ソフマップは、12月13日からアイティーシー製のゲーミングデスクトップPC「STORM」の新製品「SGシリーズ」をソフマップ対象店舗およびインターネット通販サイト「ソフマップ・ドットコム」にて販売開始する。価格はプレミアムモデルが419,800円から、スタンダードモデルが199,800円からとなる。

　SGシリーズは美しいシームレスな強化ガラスパネルを天面、前面、側面に採用し、あらゆる角度から美しさを演出する。電源ユニットを背面に隠したデュアルチャンバー設計により、ケーブル管理が容易で内部の美観も保てるよう設計されている。さらに、各所に設けられた通気口とサイド、ボトムに設置されたファンにより、優れたエアフローを実現する。

SGシリーズ　プレミアムモデル

　SGシリーズのプレミアムモデルには、Ryzen 7 9800X3DのCPU、NVDIA RTX 5070 Tiのグラフィックボード、ヒートシンク付きのCrucial製DDR5 32GBメモリ、1TBのSSDが搭載されている。一方、スタンダードモデルでは、CPUにはAMD Ryzen 5 7500F、グラフィックボードにはNVDIA RTX 5060を使用している。

　両モデルとも、6.8インチL字液晶搭載の簡易水冷が導入されており、温度や時刻表示だけでなく、写真や動画も表示可能。デザイン面でもメモリや電源のカラー統一が施されており、クールな美しさを引き立てている。

SGシリーズ　スタンダードモデル

　限定特典として、先着100名にはCrucial製SSD1TBが5,000円で提供されるほか、最大60,000円のディスカウントもある。

■関連サイト

ソフマップ トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
02月
03月
05月
2020年
12月
2017年
05月
2013年
01月
2007年
08月