美しすぎるゲーミングPC「SGシリーズ」発売決定。価格は19万9800円から

ソフマップは、12月13日からアイティーシー製のゲーミングデスクトップPC「STORM」の新製品「SGシリーズ」をソフマップ対象店舗およびインターネット通販サイト「ソフマップ・ドットコム」にて販売開始する。価格はプレミアムモデルが419,800円から、スタンダードモデルが199,800円からとなる。

SGシリーズは美しいシームレスな強化ガラスパネルを天面、前面、側面に採用し、あらゆる角度から美しさを演出する。電源ユニットを背面に隠したデュアルチャンバー設計により、ケーブル管理が容易で内部の美観も保てるよう設計されている。さらに、各所に設けられた通気口とサイド、ボトムに設置されたファンにより、優れたエアフローを実現する。

SGシリーズのプレミアムモデルには、Ryzen 7 9800X3DのCPU、NVDIA RTX 5070 Tiのグラフィックボード、ヒートシンク付きのCrucial製DDR5 32GBメモリ、1TBのSSDが搭載されている。一方、スタンダードモデルでは、CPUにはAMD Ryzen 5 7500F、グラフィックボードにはNVDIA RTX 5060を使用している。

両モデルとも、6.8インチL字液晶搭載の簡易水冷が導入されており、温度や時刻表示だけでなく、写真や動画も表示可能。デザイン面でもメモリや電源のカラー統一が施されており、クールな美しさを引き立てている。

限定特典として、先着100名にはCrucial製SSD1TBが5,000円で提供されるほか、最大60,000円のディスカウントもある。