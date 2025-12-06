ゲーミングPCも家電も全部安い！ 冬のボーナスセール開幕

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ソフマップは、12月6日から冬のボーナスセールを実施中だ。このセール期間中、パソコンやゲーミングデバイスをはじめ、ロボット掃除機や美顔器などの家電製品が豊富に揃い、お買い得価格で提供されている。特に注目はSTORMゲーミングデスクトップPCで、最新のゲームを快適に楽しむための高性能なスペックを誇っている。

　セールの目玉商品であるSTORMゲーミングデスクトップパソコンは、AMD Ryzen 7 5700Xを搭載し、GeForce RTX 5060 Tiを備えている。また、1TBのSSDと32GBのメモリにより、大容量のストレージとスムーズな動作を実現。色は黒と白の2色展開で、価格は174,800円という魅力的な価格設定だ。

　複雑な処理を要求するゲームからマルチタスクのビジネス用途まで、STORMゲーミングデスクトップPCはさまざまなニーズに応える優れたバランスを持つ。AI需要の高まりに伴うPCパーツ価格の上昇状況の中、このセールは高性能なパソコンを求める消費者にとって絶好のチャンスと言えるだろう。

　セールは現在ソフマップの公式通販サイトにて開催中で、興味を持った人はぜひこの機会を見逃さないでほしい。詳細な情報はソフマップの公式ページで確認可能だ。

