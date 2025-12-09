2,000円購入で特典カードもらえる！ ひみつのアイプリ グッズフェアがスタート

ビックカメラグループは12月9日から2026年1月4日までの期間、全国10店舗および通販サイトにて「ひみつのアイプリ Goods Fair in ビックカメラグループ」を開催する。今回のイベントでは、人気キャラクター「ひみつのアイプリ」のグッズが新たに登場し、ファン待望のラインナップが揃う。

「ひみつのアイプリ」シリーズに登場するキャラクターたち、青空ひまり、星川みつき、鈴風つむぎ、五十嵐じゅりあ、六堂える、七浦すばる、七浦おとめ、真実夜チィ、八王子ビビ、リング・クローバーの等身イラストやデフォルメイラストを使用した多様なグッズが販売される。注目アイテムとして、オーロラアクリルスタンドやアクリルマドラー、トレーディングハート缶バッジ、トレーディングアクリルリング、そしてトレーディングコーデアクリルキーホルダーがある。

また、開催店舗と「アキバ☆ソフマップ」において、2,000円以上の対象商品を購入することで、全10種のポストカードがランダムで1枚もらえる特典が用意されている。さらに、2,000円以上の購入ごとに「スペシャルアイプリカード つむぎ（フレンドスターグランプリホワイトイエロー）」が、一会計につき1枚プレゼントされるため、ファンならではのコレクションチャンスとなる。

イベントの詳細やオンライン予約は各公式サイトで確認ができる。ぜひこの機会に限定グッズを手に入れ、ひみつのアイプリの世界をさらに楽しんでほしい。



Ⓒ Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会