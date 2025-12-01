話題の中古SALEがスタート！ iPhone 16 Proや注目PCが値下げ中

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ソフマップは、中古専門サイト「リコレ！」にて、中古SPECIAL SALEを開催している。このセールは12月9日まで行われ、iPhoneやWindowsパソコン、カメラ、オーディオ機器などが特別価格で提供される。期間中は手に入れにくい製品をお得に入手できる絶好の機会だ。

　セールの目玉商品として、NECの「VersaPro タイプVS PC-VKT40S4GJ」が64,980円で販売されている。さらに、「iPhone16 Pro 256GB」やコンパクトデジタルカメラ「Cyber-shot RX100VII DSC-RX100M7」も値引きされ、それぞれ147,980円で提供される。この他にもiPadやカメラレンズなど、様々なアイテムがセール価格で購入可能だ。

　今回のセールは、中古市場がますます注目されている中で開催され、利用することで高品質な製品をリーズナブルな価格で手に入れることができる。もちろん、全ての製品には厳格なチェックが行われ、安心の購入が可能だ。

　お得な詳細をすぐにチェックしたい人は、リコレ！ソフマップの中古通販サイトにアクセスすることをお忘れなく。人気製品は早期に完売する可能性が高いため、興味がある人は早めの行動をおすすめする。

