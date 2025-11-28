数量限定で争奪戦必至！ ブラックフライデーに最新ゲーミングPCが続々投入

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ソフマップは、11月28日よりブラックフライデーセールに新たなラインアップを展開中だ。注目の新製品として、STORMとOZgamingから最新のゲーミングデスクトップPC4機種が数量限定で販売開始された。

　STORMからは、Ryzen 7 5700X3DプロセッサとRTX 4060 Tiを搭載したモデルが149,800円でラインアップに加わった。このモデルはメモリ32GB、1TB SSDを標準で備え、コストパフォーマンスに優れた構成が特徴だ。また、同じくSTORMからはRTX 5060 Tiを搭載する異なるモデルも169,800円で提供されており、こちらもメモリ32GB、1TB SSDを装備し、最新のゲームを快適に楽しむことができる。

　一方、OZgamingからはRyzen 5 5500とRTX 3060を搭載するモデルが109,800円で登場した。このモデルは16GBのメモリと1TBのSSDを組み合わせた扱いやすい仕様が魅力だ。また、Ryzen 7 7700とRTX 4070 Superを搭載したモデルも214,800円で提供されており、メモリ32GB、1TB SSDを備え、高負荷なゲームやクリエイティブな作業にも対応する性能を有する。

　これらの新製品は全て数量限定での販売となるため、購入を検討しているユーザーは早めの確認を心がけると良いだろう。

