PC購入で最大5万円分のAmazonギフト券が当たる冬キャンペーン開幕

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ソフマップは、2026年1月12日までの期間限定で「ソフマップ 冬の超感謝祭 PCアップグレード応援キャンペーン」を開催している。このキャンペーンは公式通販サイト「ソフマップ・ドットコム」と「リコレ！」を対象に実施されており、新品パソコン、新品PCパーツ、中古パソコンの購入者に大チャンスを提供する。

　キャンペーンの参加条件は非常にシンプルだ。1会計につき5,000円（送料・手数料は除く）以上のパソコン関連商品を購入すると、抽選で最大50,000円相当のAmazonギフトカードが当たる可能性がある。さらに、5,000円相当や500円相当のギフトカードも用意されており、当選者数は総勢811名となっている。

　注意点として、このキャンペーンはソフマップ会員限定となっているため、購入前には必ず会員登録を行う必要がある。新年を迎えるにあたり、パソコンを新調したい方やアップグレードを考えている人にとって、非常に魅力的なタイミングといえるだろう。

　詳細な情報や参加手続きについては、ソフマップ公式サイトおよび「リコレ！」の特設ページを参照することができる。どのモデルが自分に適しているのか、今後の利用シーンに合わせた選択が可能だ。

