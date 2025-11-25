【全6種フォトカード特典も】アイマス×しぐれういコラボグッズが可愛すぎる

　ビックカメラグループは、11月25日から12月14日までの期間に、全国の11店舗とアキバ☆ソフマップ（通販）で「THE IDOLM@STER Series × しぐれうい」の先行販売フェアを開催する。人気イラストレーターのしぐれういが手がけた、アイドル6名の描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズがファンを魅了する。

　描き下ろしアイドルは、水瀬伊織、輿水幸子、徳川まつり、水嶋咲、黛冬優子、藤田ことねの6名だ。しぐれういの美麗な1枚絵アートを楽しめるグッズには、人気のアクリルスタンドやタペストリーがラインアップされている。さらに、キャラファイングラフ、ジャンボブランケット、等身大パネルといった受注生産アイテムも用意され、幅広い商品展開がなされている。

　フェア期間中に2,000円（税込）以上の購入で、フォトカード（全6種）がランダムで1枚プレゼントされる特典もあるため、ファンには嬉しいニュースだ。購入は全国11店舗もしくはアキバ☆ソフマップの通販サイトで可能だ。

　商品の詳細や予約は「アキバ☆ソフマップ」公式通販サイトでチェックすることができる。期間限定のこの機会に、しぐれういのアートとTHE IDOLM@STER Seriesのコラボレーションを楽しもう。

Art by しぐれうい　THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

