画像内に変な文字が出ない！　Googleの画像生成AI「NanoBanana Pro」の実力やいかに！？

本連載は生成AIをこれから活用しようとしている方たちのために、生成AIの基本やコピペしてそのまま使えるプロンプトなどを紹介。兎にも角にも生成AIに触り始めることで、AIに対する理解を深め、AIスキルを身に着けて欲しい。第37回はGoogleの画像生成AI「NanoBanana Pro」バージョンを使ってどのようなことができるかについて解説する。

Googleの画像生成AI「NanoBanana」に「Pro」バージョン登場

Googleの画像生成AI「NanoBanana」に最新の「Pro」バージョンが11月20日にお目見え。あまりの性能の高さに、SNSでは大バズり。NanoBanana Proで生成した画像が大量に投稿されている。

単に美しい画像が生成できるようになったというのではなく、圧倒的に賢くなったのが特徴だ。何より、我々にとって嬉しいのが、日本語の表現力がアップしたこと。これまで、文字化けしていたり、フォントが変だった残念ポイントが解消されたのだ。

画像編集ソフトで文字を入れ替えたりする必要なく、社内資料や社内研修、プレゼンスライド、広告素材まで作成できるので活用しない手はない。今回は、NanoBanana Proの活用法を紹介しよう。

NanoBanana ProはGeminiの「ツール」メニューで「画像を作成」を選び、AIモデルを「思考モード」にしておけば利用できる。

早速、日本語の能力が求められるプレゼンスライドを作成してみよう。年明けに下請法が改正されるが、そのポイントをまとめた資料を読み込ませ、1枚にまとめてもらった。生成AIはテキストでまとめるならお手の物だが、画像にするのは難しかった。どうせなら、「霞が関パワポ」と呼ばれる、情報てんこ盛りスライドにしてもらおう。

■プロンプト

添付のPDFを解説する1枚の画像を生成してください。「霞が関パワポ」のような情報満載で、色調は青ベースにしてください。出展の表記は不要で、すべての文字をデザインの中に納めてください。

あっけなく、ポン出しでしっかりとしたスライドが生成された。フォントやレイアウトの崩れがなく、きちんと日本語を学習させてきたことがわかる。これが「霞が関パワポ」で出てくるのだから、随分と公的資料をAIに読み込ませたのだろう。

研修用資料も楽々作成

続いて、社内研修などで重宝するイラストを生成してみよう。ここでは、名刺交換の基本を紹介する資料を作ってみる。まずは、「名刺交換のやり方の解説画像を作って」と適当に指示して作成させたところ、一見いい感じの4ステップの解説画像が生成された。しかし、「2：渡す」と「3：受け取る」の次に、「4：同時交換」となっており、ちょっと変。そんな時は、きちんと細かいところまで指示してあげよう。

注意点も入れたのだが、実はプロンプトで指示するのを忘れてしまった。しかし、役職の高い順にとか、机がない時は手持ち、など押さえておきたいポイントをしっかりと追加してくれた。賢すぎる。

4ステップの内容に加え、キャプションやセリフなども指定する。作成する度に、絵柄やデザインが異なる画像が生成されるので、好みのモノが出てくるまでガチャを回すのも手だ。

何度か試すうちに、リュックサックを背負ったまま交換する画像が出たが、そのような場合は「リュックを背負ったままはNGです」と指摘すればいい。

何枚か生成させていると、いい感じの画像ができた。注意点もばっちり入っており、図解と重複していないのもさすがだ。

■プロンプト

「名刺の交換方法」を解説するイラストを作成してください。左から横に4ステップ。上部にタイトル、イラストの下に注意点を書いてください。

タイトル：名刺の交換方法

ステップ1：準備

セリフ（心の中で）：名刺の準備をしておこう

キャプション：名刺はあらかじめ準備をしておく。名刺入れはカバンから取り出す。

ステップ2：渡す

セリフ：●●会社の山田太郎です。よろしくお願いします。

キャプション：名刺を相手が読みやすい向きで、相手よりも低い位置から両手で差し出す。

ステップ3：受け取る

セリフ：頂戴いたします。

キャプション：両手で受け取り、お礼を言う。

ステップ4：交換後

セリフ：なし（会話している雰囲気）

キャプション：商談中は机の上の名刺入れの上に置いたままにする。

＃＃＃設定（以下の文字列は表示しないこと）

シーン：モダンなオフィスの会議室

トーン：デフォルメされたビジネス素材

登場人物：主人公20代男性、相手40代男性

URLを渡せば、グラレコ風解説画像も簡単生成

次は、おなじみグラレコ風解説画像。元から、いい感じに生成できたが、どうしても日本語が変で、今一歩使いづらかったのだが、今は完ぺき。びっくりするほどの画像が生成されるはず。

ここでは、本連載の過去記事を読み込ませて、解説画像を生成してみたが、この1枚だけでも内容をだいたい把握できる。

■プロンプト

以下の記事を要約して、その内容を解説するグラレコ風イラストを作成してください。アスペクト比は3：2です。

＃URL

AIは時々、もっともらしいウソをつく ハルシネーションを見破りファクトチェックする4つの方法

https://ascii.jp/elem/000/004/320/4320930/

プレゼン資料で作成するための、もう少しシンプルな解説画像を作ることもできる。任意のキャラクターの画像をアップロードし、スライドに登場させることも可能だ。

■プロンプト

以下の記事を要約して、その内容を解説するイラストを作成してください。講師キャラは添付画像を使ってください。アスペクト比は3：2です。

＃URL

AIは時々、もっともらしいウソをつく ハルシネーションを見破りファクトチェックする4つの方法

https://ascii.jp/elem/000/004/320/4320930/

説明で使うイメージやバナー画像もリアルに作れる

次は、広告イメージを生成してみよう。例えば、社内稟議を通したり、外注する際にイメージを伝えるのに活用する想定だ。もちろん、広告のバナー画像に使ってもいい。

あらかじめペットボトルのお茶の新製品の画像と詳細をChatGPTで作成しておき、その広告ビジュアルを作ってもらった。望む画像の内容を列挙すればいい。箇条書きでもOKだ。今回は、Geminiにも手伝ってもらって、これでもかと要望を詰め込んでみた。

■プロンプト

爽やかな朝の光の中で、日本人女性が新作緑茶ペットボトル「翠風茶」を片手に持って立っている高級感のある広告ビジュアルを描く。女性は20〜30代前半の自然体で優しい雰囲気を持つモデルで、白または淡いベージュのシンプルなトップスを身に着け、ナチュラルメイクで透明感を演出している。髪は柔らかく揺れるロングヘア、もしくは肩にかかるボブスタイルで、朝の光を受けてふわりと輝く。右手で「翠風茶」のボトルを胸の高さに持ち、ラベルが正面から美しく見えるように角度を整えている。姿勢はわずかに斜め向きでリラックスした自然な印象。左手は体の側にそっと添えられている。

ボトルは透明スリムPETで、表面には冷たさを演出する細かな水滴が浮かび、液体は澄んだ淡い緑色。ラベルは和紙風の白地に金のアクセントを施したミニマルで上品なデザインで、シンプルなロゴ風の印字が控えめに輝く。キャップは清潔感のある白。背景には柔らかな自然光が差し込み、ボケた茶畑や緑の木漏れ日が広がり、浅い被写界深度により女性とボトルが主役として際立つ。空気中には微細な光の粒子が漂い、爽やかさと透明感を強調する。

構図は女性とボトルを画面左側に寄せ、右側に広告テキストをレイアウトできる広めの余白を確保したバナー形式。右上にはキャッチコピー「一息、森の香り。」を細めの上品なフォントで配置し、右中央には製品名「翠風茶」をやや大きく、和紙を想起させる落ち着いた文字で配置。付近に小さな「NEW」のバッジを置き、新商品であることをさりげなく強調する。右下には「国産茶葉100％・無糖・自然抽出の旨味」というサブコピーを控えめな深緑色で添える。

全体は明るく自然で、透明感・清涼感・高級ナチュラルな空気感を重視したプロダクト広告写真スタイルで統一する。不自然な手指や顔の崩れ、読めない日本語文字、過度な装飾などは入れず、クリアで美しい一枚として仕上げる。

すると、いい感じの横長のバナー画像が出てきたのだが、構図の指示を重視しすぎて女性の顔が見切れてしまった。もちろん、女性の顔を入れて、と指示すれば修正される。

広告で利用する際は、登場させる人物を統一させたい、ということもあるだろう。そんな時は、その人物の写真をアップロードして、プロンプトを入力すればいい。特に、参照せよ、などと言う指示もなく、添付した人物で画像を生成してくれる。

NanoBanana Proは無料アカウントでも利用できるが、あっという間に利用制限がかかってしまう。色々と試したいなら有料アカウントが必要になる。とても役に立つし、何より生成していて楽しいので、ぜひ触ってみてほしい。