数年後に差がつく、「思考停止病」に陥らない生成AIの使い方

本連載は生成AIをこれから活用しようとしている方たちのために、生成AIの基本やコピペしてそのまま使えるプロンプトなどを紹介。兎にも角にも生成AIに触り始めることで、AIに対する理解を深め、AIスキルを身に着けて欲しい。第52回は社会での経験のない新社会人が生成AIを使うことで生じる懸念とその対処法について解説する。

新社会人がいきなり生成AIを使いまくっても、まともなアウトプットも出せないし、経験を積むことができないので、成長が難しくなる。とはいえ、このAIブームの中、使うなというのも無理がある。むしろ、今の時代「AIを使わせないこと」は企業にとって大きな採用リスクにすらなるのだ。

実際、IDEATECHが日常的に生成AIを利用する就活生を対象に行った調査によると、生成AIの利用が禁止されている、または社員が使いこなせていない企業に対して10.8％が「入社したくない」と回答した。さらに「志望度が下がる（41.2％）」を合わせると、半数以上（52.0％）の学生がネガティブな印象を抱いていることが分かった。驚くべきことに、約1割（10.5％）は企業のAI環境への不満を理由に「内定を辞退した経験がある」と答えており、企業のAIに対する姿勢が採用力や若手の定着率に直結する時代になっているのだ。

AIを頭ごなしに禁止してモチベーションを下げたり、時代遅れだと思われて優秀な人材を取り逃がすのは避けたい。しかし、野放しにして成長の妨げになるのも困る。そこで今回は、厳しいことを言いづらい管理職の方の代わりに、新社会人に伝えたい生成AI活用の注意点を解説する。もし、「そうそう、それが言いたかった」と思っていただけたら、この記事を新社会人に見せてほしい。

AIの出力をそのまま提出するなら、あなたの仕事は来年にはなくなる

新社会人にありがちなのが、AIが生成した文章を一読しただけで「これでいける」と上司や顧客に提出してしまうケースだ。しかし、「AIが書いた無難な文章」は、今や誰にでも10秒で作れる。それに甘んじていると、会社におけるあなたの存在価値はまたたく間に「AIにでも、他の人にでも替えが効く人」へと急降下する。

さらに恐ろしいのは、AI特有の「もっともらしい嘘（ハルシネーション）」だ。事実確認を怠り、誤ったデータを顧客に提示してしまえば、社会人としての信用はゼロになる。AIのミスはAIの責任ではなく、それをチェックせずに通した人の責任なのだ。

では、どうすべきか。AIの出力はあくまで60～70点の叩き台として扱うことが重要だ。提出前には必ず自分の手でファクトチェックする習慣をつけよう。さらに、人間としての付加価値を上乗せすることを心がけよう。現場で聞いた顧客の生の声や過去の失敗データ、あるいはあなた自身の感情や熱量など、AIがアクセスできない一次情報や独自の視点をトッピングするのだ。AIのアウトプットを自分の頭と手を使って100点に近づけるプロセスを踏んで初めて、それは価値のある「仕事」になる。

AIを使いこなして俺つえーって感じるのはダニング・クルーガー効果

AIを使って見栄えの良い資料や流暢な文章を短時間で作れるようになると、多くの人が陥る罠がある。「自分は優秀だ」「仕事ができる」という盛大な勘違いだ。これは、能力が低い人ほど自分の能力を過大評価してしまう「ダニング・クルーガー効果」そのものなのだ。

AIの高度な文章構成力や論理展開を自分の実力だと錯覚すると、人は謙虚さを失い、そこから伸びるチャンスを失ってしまう。厳しいようだが、実際には、生成AIという高性能なスーパーカーの助手席に乗っているだけで、自分自身の運転技術や基礎体力が向上しているわけではない。

この全能感から抜け出すためには、自分とAIの手柄を切り離す視点を持つ必要がある。アウトプットが褒められたときには、「これはAIの力が9割だ」と自覚したほうがよい。

その上で、AIが出してきた質の高い成果物を「教材」として活用するのだ。「なぜこの言い回しが効果的なのか」「どういう論理構造で説得力を持たせているのか」を分析し、自分の脳内にインプットするのだ。AIを使ってマウントを取るのではなく、AIの優れた出力結果から盗み、自分自身のスキルとして定着させる「審美眼」と「吸収力」を養うことが真の成長に繋がるのだ。

AIを使っているのに成長しない人は、「考える前に聞く」癖がついている

「何か分からないことがあれば、とりあえずAIに聞く」。一見、現代的で効率的なワークスタイルに見えるが、これが成長の芽を摘んでしまう。新人が仕事を通じて一番失いやすいのは、作業時間ではなく「悩む経験」だ。どうすれば課題を解決できるのか、ボトルネックはどこか、ウンウンと唸りながら考える時間こそが、脳にビジネスの回路を作る。それをすっ飛ばしてAIの即答に頼り続けると、論理的思考力は退化していく一方だ。

上司に理由を問われた時に、「AIがそう言っていたので」と答えるのは、「ネットの掲示板に書いてあったので」と言うのと同じくらい浅はかで、仕事の言い訳にはならない。

この「思考停止病」から抜け出すためのルールはシンプルだ。「AIに質問する前に、必ず自分なりの「仮説」を立てる」こと。5分、10分でもいいから、自分はどう思うのか、どの方向性で進めるべきかを考えるのだ。その上で、自分の仮説を検証する「壁打ち相手」としてAIを活用しよう。

「Aというアプローチが良いと思うが、見落としているリスクはあるか？」と問いかけることで、AIは「答えを出してくれる先生」から「思考を深めるディスカッションパートナー」に変わる。思考力の筋トレをする人としない人では、数年後に大きな差がついてしまう。ぜひ、今から「考える」というトレーニングを始めてほしい。

泥臭い下積みをAIで全スキップすると、数年後に「後輩に何も教えられない先輩」になる

AIは、議事録の要約や基礎的なデータ収集といった「泥臭い下積み作業」を行うのが得意だ。「プロンプト術」さえ磨けば圧倒的に効率化できるのだが、新人が頼り過ぎるのもリスクがある。下積み作業は単なる苦行ではなく、業界の専門知識や業務の細かい文脈を身体に染み込ませるためのプロセスでもあるからだ。

それを全スキップしてショートカットを繰り返すと、専門知識の土台が空っぽのまま年次だけを重ねることになる。数年後、後輩の質問にまともに答えられない、薄っぺらい先輩ができあがってしまう。AIは強力な翻訳機に過ぎず、元の言語（専門知識）を持たない者には使いこなせないのだ。

AIによる作業の効率化自体は素晴らしいことだ。もし、AIを活用して作業が1時間早く終わったなら、その時間をネットサーフィンに費やすのではなく、現場の泥臭い仕事に再投資してほしい。先輩の商談に同行させてもらう、自社製品を徹底的に使い込んでみる、顧客と直接話す機会を作るなど、AIが代替できない「一次体験」を獲得しにいくのだ。効率化して確保したリソースを、リアルな経験や人間関係の構築、深いドメイン知識の探求に全振りできる若手が、数年後に大きな市場価値を手にすることになるだろう。

企画の「決定」までAIに委ねるならあなたの仕事は単なる「AIのお世話係」になる

AIの活用が日常化すると、アイデア出しや企画書の構成だけでなく、最終的な「決定」すらもAIの顔色を窺って決めるようになる人が出てくる。「AIが推す案だから」「AIの採点が一番高かったから」という理由で企画を通そうとするのだ。

しかし、会議の場で「なぜその案を選んだのか？」「君自身はどうしてそう思うのか？」と問われた際、自分の言葉で熱を込めて語れないようでは困ることになるだろう。意志と責任の所在をAIに明け渡してしまうと、仕事は単なる「AIの代弁者」や「AIのお世話係」に成り下がる。AIに責任は取れない。最後に泥をかぶるのは人間なのだ。

AIは多くの選択肢をフラットに提示してくれるが、最後に決定するのは「人間の意志」でなければならない。AIから複数のアイデアをもらった後は、自分の頭で考え抜いてほしい。自社のリソースで本当に実現可能なのか、顧客の心を本当に動かせるのか、そして何より「自分自身がこれをやりきりたいと思えるか」を思考するのだ。AIを「選択肢を広げる優秀なブレスト相手」として使い倒しつつ、最後の「決断と責任」は自分で持つ覚悟を持とう。

AIは「サボるための道具」ではなく「限界まで考え抜くための武器」

AIを使い、「仕事が超ラクに済んだ。ラッキー」と感じるなら使い方が間違っている。考え抜いて、AIを本気で使い、出力に対して「本当にこれが最善か？」というクリティカルシンキングをぶつけ続けているなら、時短を達成したにせよ、頭はヘトヘトに疲れるはず。このことは肝に銘じておこう。

生成AIは、正しく使えば若手の成長をブーストさせる武器になるが、使い方を誤れば、思考力と専門性を気付かぬうちに削ぎ落とす毒にもなる。新社会人たちは、AIという波に飲み込まれて依存するのではなく、AIを巧みに乗りこなしながら、人間ならではの「泥臭さ」や「熱量」を武器にして、自分自身の本質的な市場価値を高めていってほしい。