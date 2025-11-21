Samsungの人気SSD・microSDが安い！ ブラックフライデー限定セール開催中

ITGマーケティングは、11月21日から12月1日まで実施されるAmazonブラックフライデーセールに参加している。出品製品には、人気のSamsung SSDとmicroSD Express Cardが含まれている。

おすすめ製品として、microSD Express Card P9 Express（512GB）があり、通常価格15,480円がセール価格12,940円と16%のディスカウントで提供されている。高解像度の写真やビデオ撮影にぴったりの大容量で、スムーズなデータ転送を可能にする。

また、Gen 5 SSD 9100 PROは、2TBと4TBの2つのオプションがあり、それぞれ15%OFFで販売されている。2TBは通常価格42,980円が36,480円に、4TBは通常価格79,980円が67,980円に値下げされている。高速な読み書き性能が特徴で、大容量データのバックアップにも最適だ。

さらに、ポータブルSSD T7の1TBと2TBも15%OFFのセール価格で提供される。1TBは15,980円が13,580円に、2TBは27,990円が23,780円に値引きされている。コンパクトで持ち運びやすいデザインは、幅広い利用シーンに対応する。

購入はAmazonのセールページより可能で、期間限定のこの機会を逃さないようにしたい。