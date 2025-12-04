Switchユーザー必見！ Samsung microSD Expressが23％OFF、ポータブルSSD T7もセール価格に

ITGマーケティングは、12月4日20:00から始まる楽天スーパーSALEにおいて、Nintendo Switch対応の「Samsung microSD Express Card」および「SamsungポータブルSSD」を特別価格で販売するという。これらの製品は、ストレージのアップグレードを考えているゲーマーや技術者にとって魅力的な選択肢で、数量には限りがあるため、早めの購入を推奨する。

出品される「microSD Express Card P9 Express（512GB）」は、通常価格16,980円のところ、23%OFFの12,940円で提供される。この製品は、Nintendo Switchへのストレージ拡充に最適であり、ゲームのロード時間短縮やデータ転送速度を向上させる特長がある。

また、「SamsungポータブルSSD T7」は、1TBと2TBの2種類を提供予定。1TBモデルは通常価格16,141円から10%OFFの14,480円、2TBモデルは通常価格28,263円のところを10%OFFの25,380円で販売される。これらポータブルSSDは、高速データ転送速度により、大容量データ保存用途やバックアップ用に最適だとしている。

これら製品は12月4日20:00から12月11日1:59までの楽天スーパーSALE期間中に購入可能だ。高性能なストレージ製品をセール価格で手に入れる絶好のチャンスをお見逃しなく。