Switch 2で使いたい高速microSD、Samsung P9 Expressがセール価格に

ITGマーケティングは、11月19日から開始されるAmazonブラックフライデーセールのサプライズプレセールにおいて、「Samsung microSDXC SD Express Card P9 Express」を出品する。本製品は通常価格15,480円のところ、セール期間中は12,940円という16%の割引価格で購入可能だ。

「Samsung microSDXC SD Express Card P9 Express」は、最大転送速度800MB/sを誇り、Nintendo Switch2での動作確認済みということで、ゲーマーに最適な選択肢となる。さらに、3年間の国内正規保証が付帯しており、安心して使用できる仕様だ。

セールは11月19日0:00に始まり、12月1日23:59に終了する。この期間中、ITGマーケティングが提供するサプライズプレセールは11月19日から20日23時59分まで開催され、その後に先行セールと本セールが控えている。

購入はAmazonページにて可能で、詳細な情報は商品ページを確認してほしい。