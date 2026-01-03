【Amazon初売り】Samsungストレージが安い！ SSD T5 EVO＆microSD Expressが10％オフ
ITGマーケティングは1月3日より、Amazon初売りセールを開始する。セール期間中、Samsungの「microSD Express Card P9 Express」と「ポータブルSSD T5 EVO」を特別価格で提供するという。
microSD Express Card P9 Expressは、512GBの大容量ストレージを特徴とし、通常価格15,480円がセール期間中は13,930円となる。これは10%の割引で、Amazon製品ページで購入可能だ。
一方、ポータブルSSD T5 EVOは2TBと4TBの容量バリエーションを提供する。2TBモデルは通常26,747円が23,980円に、4TBモデルは通常48,970円が43,980円にそれぞれ10%オフとなる。これらのデバイスは、特に大容量データの保存や転送に最適な性能を誇り、質と実用性を両立する。
この初売りのセール期間は1月3日9:00から1月7日23:59までだ。ストレージの性能向上を考えている消費者には、見逃せないチャンスである。
