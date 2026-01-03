【Amazon初売り】Samsungストレージが安い！ SSD T5 EVO＆microSD Expressが10％オフ

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

microSD Express Card P9 Express

　ITGマーケティングは1月3日より、Amazon初売りセールを開始する。セール期間中、Samsungの「microSD Express Card P9 Express」と「ポータブルSSD T5 EVO」を特別価格で提供するという。

　microSD Express Card P9 Expressは、512GBの大容量ストレージを特徴とし、通常価格15,480円がセール期間中は13,930円となる。これは10%の割引で、Amazon製品ページで購入可能だ。

ポータブルSSD T5 EVO

　一方、ポータブルSSD T5 EVOは2TBと4TBの容量バリエーションを提供する。2TBモデルは通常26,747円が23,980円に、4TBモデルは通常48,970円が43,980円にそれぞれ10%オフとなる。これらのデバイスは、特に大容量データの保存や転送に最適な性能を誇り、質と実用性を両立する。

　この初売りのセール期間は1月3日9:00から1月7日23:59までだ。ストレージの性能向上を考えている消費者には、見逃せないチャンスである。

■関連サイト

SamsungSSD トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
2020年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
03月
04月
05月
07月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
04月
05月
06月
07月
09月
11月
12月
2017年
06月
08月
09月
10月
2016年
02月
06月
09月
10月
11月
12月
2015年
11月
2014年
07月
12月
2013年
07月
12月
2012年
10月