OWC Guardian ITGモデル登場　ハードウェア暗号化対応のUSB-CポータブルSSD

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ITGマーケティングは6月2日、OWC Asiaとの協業により、「OWC Guardian ITGモデル」を6月中旬に販売開始すると発表した。本製品は専用収納ケースを備え、価格は1TBモデルが63,000円、2TBモデルが99,500円、4TBモデルが189,000円としている。

　OWC Guardian ITGモデルは、データの安全な受け渡しをサポートするために、256ビットAES OPALハードウェア暗号化機能を備えている。タッチスクリーンによる直感的な操作が可能で、最大1,000MB/sの高速転送に対応しているため、大容量のデータもスムーズに扱うことができる。

　製品は1TB、2TB、4TBの3つの容量があり、利用シーンに応じた選択が可能だ。USB-C to CおよびUSB-C to Aケーブルが付属しており、Mac、iPad Pro、Windows PCなど、多様なデバイスで即座に利用できる。接続機器に適したケーブルを使い分けることで、各シーンでの柔軟な運用が可能だ。

　また、OWC Guardian ITGモデルは、専用収納ケースも付属しているため、ケーブルの紛失を防止しながら機材をコンパクトにまとめて持ち運べる。撮影現場や編集スタジオでの利便性も高く、データ管理の効率化に貢献するだろう。

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