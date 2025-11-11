映像制作を加速するSamsungのSSD戦略――9100 PROが示す新時代のワークフロー

ITGマーケティングと日本サムスンは、11月19日から21日にかけて幕張メッセで開催されるメディア総合イベント「Inter BEE 2025」で、映像制作の常識を覆す「時短」「大容量」Samsung SSDソリューションを出展する。これにより、映像制作の各工程におけるボトルネックを解消し、より効率的なワークフローを実現するという。

出展ブースでは、8TBの容量を誇り、RAID構成で最大50GB/秒超の転送速度を実現する「9100 PRO SSD」が注目される。また、次世代インターフェイスに対応したエンクロージャを活用し、ポータブル環境でも迅速なデータ転送を可能にするソリューションも展示される。

特に、Blackmagic Design製品と連携したリプレイ＆スロー再生システムは、ライブ配信やスポーツ中継に最適であり、即日編集とデータ納品を実現するワークフローは、映像制作のスピードを向上させるとしている。また、カメラやスマートフォンから直接SSDに収録することで、高解像度映像の長時間記録を可能にするSSD活用ワークフローも紹介される。

会場では、実際にデモンストレーションを通じて、複雑なデータ処理が短時間で完結するプロセスを体感できる。この機会を通じて、ストレージ技術のさらなる進化がどのように映像制作プロセスを変革するかを目の当たりにすることができる。