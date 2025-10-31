Nintendo Switch 2対応、サムスンの最新microSD Expressカード「P9 Express」512GBが予約受付スタート

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

サムスン新製品「P9 Express」microSD Expressカード512GB、予約販売スタート

　日本サムスンの販売代理店であるITGマーケティングは、サムスンの最新メモリーカード「P9 Express」microSD Expressカードの512GBモデルを、10月31日より予約販売開始すると発表した。価格はオープン価格で、想定価格は16,980円。

Nintendo Switch 2対応、高速PCIeテクノロジー搭載

　最新モデル「P9 Express」は、Nintendo Switch 2に対応。PCIeテクノロジーとダイナミックサーマルガード（DTG）機能を搭載し、最大800MB/sのシーケンシャル読み出し速度を実現。これにより、ゲームのロード時間を大幅に短縮し、より快適なプレイ体験を提供する。

高い耐久性でデータをしっかり保護

　耐水、耐熱、耐X線、耐磁、耐落下、耐摩耗など、6つの保護性能を備え、さまざまな環境下でもデータを安全に保持できる。ゲーマーだけでなく、カメラやドローンなど幅広いデバイスユーザーにも安心の設計だ。

512GBの大容量でゲームもデータもたっぷり保存

　最大512GBのストレージ容量により、複数のゲームタイトルやプレイ動画、リプレイデータを余裕をもって保存可能。さらに、UHS-Iスロット搭載デバイスとの下位互換にも対応しており、既存機器でもスムーズに利用できるのが特徴だ。

Samsung Magician対応、安心のサポート体制

　付属の「Samsung Magician」ソフトウェアを使えば、SSDやメモリーカードのパフォーマンスを簡単に最適化できるという。初心者でも扱いやすく、上級者にはより細かなチューニングも可能。製品検査やトラブル対応についても「サムスンメモリーカードサポートセンター」がサポートを提供しており、安心して使用できる環境が整っている。

