MSI、新型ゲーミングPC「INFINITEE E1」登場！ RTX 5060搭載で17万円切り

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ソフマップは、MSIのゲーミングデスクトップPC「INFINITEE114NVL5-243JP」の予約販売を開始した。販売価格は169,400円。

　MSIの「INFINITEE114NVL5-243JP」は、Core i5 14400FプロセッサとNVIDIA RTX 5060グラフィックスカードを搭載したコストパフォーマンスに優れたモデルだ。RGBライティングとWi-Fi 6Eのサポートにより、ゲーマーにとって便利な機能が満載されている。また、LEDイルミネーション機能も備わっており、初めてゲーミングPCを購入するユーザーにとって導入しやすい製品となっている。

　この新型ゲーミングPCは、作業を快適に行うための性能も充実している。大容量のDDR5メモリと高速転送を可能にするSSDを搭載しており、クリエイティブな作業やマルチタスクも問題なくこなすことができる。これにより、ゲームプレイだけでなく、動画編集やグラフィックデザインなどの作業を行うユーザーにもその魅力は広がっている。

　購入希望者は、ソフマップの公式通販サイトから予約することが可能だ。

■関連サイト

ソフマップ トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
02月
03月
05月
2020年
12月
2017年
05月
2013年
01月
2007年
08月