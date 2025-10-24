α7C IIやEOS R8も特価に！ SONY・Canonの中古カメラをお得にそろえるチャンス

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

ソフマップ、中古カメラセール開催中！200点以上の人気機種が特価で登場【10月30日9:00まで】

　ソフマップは10月30日9:00まで、中古専門サイト「リコレ！」にて中古カメラSALEを実施中だ。今回のセールでは、200点以上の中古カメラ・中古レンズ・アクセサリが特別価格でラインアップされている。

　注目のセール対象商品には、

・SONY「α7C II ズームレンズキット シルバー（ILCE-7CM2L S）
・Canon「EOS R8 RF24-50 IS STM レンズキット

　といった人気モデルが並び、あらゆる撮影スタイルに対応する幅広いラインアップとなっている。

　さらに、三脚などのカメラアクセサリもセール価格で販売中。カメラ本体から周辺機材まで、まとめて揃える絶好のチャンスだ。

　中古カメラは一点物のため、気になる商品は早めの決断がカギとなる。在庫がなくなり次第終了となるため、欲しいモデルを見つけたらすぐにチェックしておきたい。

　この機会にソフマップの「リコレ！」を活用して、自分にぴったりの撮影機材をお得に手に入れよう。

