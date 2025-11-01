ASUS公認で安心！ ソフマップがPCカスタマイズサービスを正式スタート【11月限定キャンペーン実施】

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

3店舗でメモリ・SSDのアップグレードに対応、11月限定の半額キャンペーンも実施

　ビックカメラグループのソフマップは、「ASUS公認サービスプロバイダー」として正式に認定された。11月1日より、ソフマップAKIBAパソコン・デジタル館なんば店、そして神戸ハーバーランド店の3店舗で、ASUS製PCのカスタマイズサービスを開始する。

　これにより、ASUSのノートPCやデスクトップPCを購入したユーザーは、メモリの増設やストレージ構成の変更など、自分の用途や作業スタイルに合わせたカスタマイズが可能になる。 さらに、この認定を記念して期間限定の特別キャンペーンも同時開催される予定だ。

ASUS公認カスタマイズサービスの詳細

　今回の公認サービスでは、ASUS製のPCを対象に、メモリの増設やSSDの交換など、各種アップグレードが実施できるようになる。 最大の特徴は、購入店舗を問わずASUS製PCが対象であり、作業後もメーカー保証が継続される点だ。

　提供される主なサポートメニューは、SSD交換が11,000円、SSD増設およびメモリ増設が5,500円、初期設定が3,300円、リカバリーUSBメモリ作成が5,500円。 いずれの作業も、ASUSの認定を受けた技術者によって丁寧に対応されるため、信頼性の高いサポートを受けられるという。

期間限定キャンペーン ― 作業料金が半額に

　11月1日から11月30日までの期間中、指定のASUS製PCと対象パーツを同時に購入し、カスタマイズサービスを申し込むと、各サポート作業料が通常の半額になるキャンペーンが実施される。

　この機会を利用すれば、より手頃な価格で自分好みのASUS PCを構築できるため、パフォーマンスを追求したいユーザーにとって魅力的な内容となっている。

自分仕様のASUS PCを手に入れるチャンス

　高性能なASUS製PCを、自分の使い方に合わせて最適化したいユーザーにとって、この新サービスは理想的な選択肢といえる。 カスタマイズによって、作業効率や快適さを大幅に向上させることができるだろう。

　詳細や対象製品、キャンペーンの内容については、ソフマップ公式サイトで確認できる。 気になる方は、ぜひチェックしてみてほしい。

