チキンラーメン×モス！6万人にリアルな“チキン”券をプレゼントする太っ腹キャペーン

日清食品は「チキンラーメン 5食パック」を対象とした「チキンラーメン モスチキンプレゼントキャンペーン」を2025年11月下旬から実施する。

好評につき3年目！

「チキンラーメン モスチキンプレゼントキャンペーン」

日清食品のロングセラー即席麺「チキンラーメン」と、ハンバーガーチェーン「モスバーガー」がコラボレーションした「チキンラーメン モスチキンプレゼントキャンペーン」を実施する。



このキャンペーンは2023年、2024年にも行われた人気企画。キャンペーン限定パッケージの「チキンラーメン 5食パック」を購入し、「あたり」と書かれた「モスチキン無料引換券」が入っていれば、モスバーガー店舗で「モスチキン」1本を受け取れる。



今年は当たり本数を総計6万名分用意。

対象商品はキャンペーン限定デザインの「チキンラーメン 5食パック」で、通常パッケージは対象外。限定パッケージは11月下旬から全国で順次発売されるが、店頭に並ぶ時期は地域によって前後する。



モスバーガーでの賞品引き換え期間は2025年12月1日から2026年3月31日まで。

当選は6万本！今年こそはモスチキンを当てたい

チキン×チキンの相乗効果が楽しみないユニークな異業種コラボ。当選の場合、パッケージにあたり券が物理で入っているから、応募などの手間がなくわかりやすい。



昨年に引き続き6万人が当選するというとけっこう太っ腹な企画（一昨年は5万人）。しかし筆者は去年、2パック購入し残念ながら外れた記憶……。今年は当てるぞ〜！

（※文中の価格はすべて税込）