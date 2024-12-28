RTX 5060搭載ゲーミングPCが当たる！ MSI GIRLSチャンネル開設記念キャンペーンが開催中

MSI、公式「MSI GIRLSチャンネル」開設記念！最新ゲーミングPCが当たるプレゼントキャンペーン開催

エムエスアイコンピュータージャパンは、新たに公式コンテンツチャンネル「MSI GIRLSチャンネル」を開設。それを記念して、10月17日から11月16日までの期間限定でプレゼントキャンペーンを実施すると発表した。抽選で最先端のゲーミングPCやオリジナルノベルティバッグが当たる豪華な内容だ。

MSI GIRLSチャンネルとは？

MSI GIRLSチャンネルは、MSI製品の魅力をより多くのユーザーに届けることを目的に開設された新しい情報発信プラットフォーム。

今後はMSIガールズによるライブ配信やレビュー、製品紹介など、さまざまなコンテンツが公開予定となっている。

豪華プレゼント内容

今回のキャンペーンでは、GeForce RTX 5060を搭載した最新ゲーミングPCが1名に、MSIオリジナルノベルティバッグが20名に抽選でプレゼントされるという。

MSI製品の購入や導入を検討しているゲーマーにとって、見逃せないチャンスとなっている。

応募方法

キャンペーンへの参加はとても簡単。

まず、MSI公式アカウントおよびMSIガールズメンバーが指定する5つのX（旧Twitter）アカウントをフォローしよう。

次に、ハッシュタグ「#MSIGIRLSチャンネル」と「#MSI」を付けて投稿すれば応募完了。

キャンペーン投稿の引用リポストでも応募が可能で、対象となるのは期間中（10月17日～11月16日）に投稿したユーザーのみだ。

MSIガールズのメンバーも登場

MSI GIRLSチャンネルには、個性豊かなメンバーが出演。

猫田あしゅ、はる缶、Liz、ひなす といったメンバーが登場し、MSI製品の魅力やPCカスタマイズの楽しさをリアルに伝えてくれるという。

新しいチャンネルを通じて、MSIの世界観と最新テクノロジーの魅力を体感してみよう。