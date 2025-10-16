ASUS「ROG Xbox Ally X」購入で最大5,000ポイント！ 限定レビューキャンペーン実施中

ASUS、最新ポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」「ROG Xbox Ally」を正式リリース！

ASUSは10月16日、最新のポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」と「ROG Xbox Ally」を発売した。

フラッグシップモデル「ROG Xbox Ally X」には、AMDの最新プロセッサ「Ryzen Z2シリーズ」を搭載。さらにAMD独自のフレーム生成技術「AFMF」により、動きの滑らかな映像を実現している。高フレームレートのPCゲームやクラウドゲームも快適にプレイ可能だという。

Xboxボタンの追加で操作性が向上

また、「ROG Xbox Ally X」には新たにXboxボタンが追加され、システム設定やパフォーマンス調整、チャット、ゲームの切り替えなどをワンタッチで操作できる。直感的な操作性が、より快適なゲーミング体験をサポートする。

ソフマップ限定キャンペーン：最大5,000ポイントが当たる！

ソフマップでは、「ROG Xbox Ally X」または「ROG Xbox Ally」を購入し、10月31日までにレビュー投稿を行ったユーザーに500ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施中だ。さらに抽選で5名に5,000ポイントが当たるチャンスもあり、ゲーマー必見の内容となっている。

詳細はソフマップ公式サイトでチェック

キャンペーンの詳細や参加方法、製品スペックについては、ソフマップの公式サイトで確認できる。この機会に最新の高性能ゲーミングPCを手に入れ、革新的なプレイ体験を楽しんでみてはいかがだろうか。