アイ・オー・データ「KH-GD254U」登場｜320Hz駆動でFPSが別次元に！

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

アイ・オー・データ、320Hz対応の新型ゲーミングモニター「KH-GD254U」予約受付を開始

　ソフマップは、アイ・オー・データの最新ゲーミングモニター「KH-GD254U」の予約受付を開始した。

320Hz駆動＆超低遅延設計でFPSに最適化

　「KH-GD254U」は、24.5型の広視野角AHVAパネルを採用し、最大320Hzという圧倒的な高リフレッシュレートに対応したモデルだ。応答速度は0.4ms［GTG］、内部遅延は約0.05フレーム（約0.15ミリ秒）という低遅延設計を実現。

　このスペックにより、FPSやeスポーツなど瞬時の反応が求められるゲームジャンルで圧倒的なパフォーマンスを発揮するという。

NVIDIA G-SYNC Compatible認定＆柔軟なスタンド設計

　さらに、NVIDIA G-SYNC Compatible認定を取得しており、ティアリングやスタッターのない滑らかな映像表示が可能。

　高さ調整・チルト・スイベルに対応したスタンドを搭載し、プレイヤーの姿勢や環境に合わせた快適なセッティングを実現している。プロゲーマーにも納得の一本だ。

「LCD-GD254U」も同時予約開始、安心の5年保証付き

　同時に、高性能モデル「LCD-GD254U」も予約受付を開始。こちらはメーカー保証が5年間付与されており、長期的に安心して使用できる点も大きな魅力となっている。

