インテル搭載ゲーミングPCで「Battlefield 6」を無料ゲット！ 今だけの特典がアツい

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ソフマップは10月1日〜10月26日の期間限定で、「インテル プロセッサー搭載PC」を対象としたキャンペーンを開催している。期間中に対象PCを購入した先着200名に、人気FPSシリーズ最新作「Battlefield 6（バトルフィールド6）」がもれなくプレゼントされる。

　この特典キャンペーンは、オンラインストア「ソフマップ・ドットコム」をはじめ、全国の一部ソフマップ店舗で実施されており、ゲーマーにとって見逃せないチャンスとなっている。

　「Battlefield 6」は、シリーズとしては久しぶりとなる現代戦を舞台にした作品。最大64人で戦うオンラインマルチプレイに加え、戦略性を重視したシングルプレイキャンペーンも搭載。ダイナミックな戦場と緊張感ある戦略バトルが魅力で、シリーズファンはもちろん、初めてプレイするユーザーにもおすすめのタイトルだ。

　キャンペーン対象製品は、インテル Core UltraシリーズまたはCore iプロセッサー搭載PCのうち、GeForceなどの外付けGPUを備えたモデル。モバイル向け製品の場合は「Hモデル」または「HXモデル」のみが対象となる。

　応募資格は、日本国内在住の満18歳以上の人。購入証明が必要となるため、レシートや購入履歴の準備を忘れずに。キャンペーンの詳細はソフマップ公式サイトで確認可能だ。

　プレゼントは先着順で、キャンペーン事務局からEメールにてゲームのダウンロード方法や交換コードが案内されるという。

　最新のインテル プロセッサー搭載PCを検討しているなら、この機会を逃す手はない。ハイスペックマシンで「Battlefield 6」を最高の環境でプレイできる絶好のチャンスだ。

