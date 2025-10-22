法人向けAIスーパーコンピューター「Ascent GX10」登場｜NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip搭載

ASUS、次世代パーソナルAIスーパーコンピューター「Ascent GX10」を発表 — 10月15日より法人向けに販売開始

ASUS JAPANは10月22日、次世代のパーソナルAIスーパーコンピューター「Ascent GX10」を正式発表した。 10月15日より法人向け販売がスタートし、AI開発者やデータサイエンティストに向けた高性能デスクトップモデルとして注目を集めている。

最大1ペタフロップのAI演算性能を実現

Ascent GX10は、コンパクトな筐体にNVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchipを搭載。 最大1ペタフロップのAI演算性能を誇るモンスター級のマシンだ。 20コアのNVIDIA Grace CPUとNVIDIA Blackwell GPUを組み合わせることで、 デスクトップ環境で2000億パラメータ規模のAIモデルを直接扱うことが可能。 AIソフトウェアスタックを通じて、ロボティクスやコンピュータビジョンの開発も強力に支援するという。

さらに、ConnectX-7ネットワークを利用すれば、 2台のGX10を接続してAI性能を2ペタフロップスに倍増できる拡張性も備えている。

ストレージ構成と冷却性能にもこだわり

ストレージは柔軟な構成に対応し、1TB NVMe SSDを標準搭載。 最大8TBまで拡張可能で、用途に応じて最適なストレージ構成を選択できる。 冷却設計も非常に優秀で、5本のヒートパイプとデュアルファンシステムを採用。 高い冷却効率を保ちながら、静音性にも配慮されている。