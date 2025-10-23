ASUS DUAL-RTX5060TI-16G登場！ 次世代GPU「RTX 5060 Ti」搭載でゲーミング性能が向上

ASUS、最新GPU「GeForce RTX 5060 Ti 16GB」搭載ビデオカードを発表 ― 10月24日発売へ

ASUS JAPANは10月23日、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載する最新ビデオカード「DUAL-RTX5060TI-16G」を正式発表。発売日は10月24日で、パソコン工房にて販売開始予定だ。価格は78,800円。

コンパクトながら圧倒的な冷却性能と安定性

「DUAL-RTX5060TI-16G」は、2.5スロット設計により高い互換性と冷却効率を両立。コンパクトなサイズながらも、ハイエンドクラスのパフォーマンスを発揮する。

背面には高通気性のバックプレートを採用しており、過酷な環境下でもGPUの安定動作をしっかりサポート。さらに、ASUS独自のAxial-techファンがデュアルボールベアリング構造を採用し、標準ファンと比べてより強力なエアフローを実現している。

0dBテクノロジーで静音性を強化

冷却性能だけでなく、静音設計にも注目だ。0dBテクノロジーにより、GPU温度が50℃未満かつ低負荷時にはファンが自動で停止。不要なノイズを抑え、静かな作業環境を維持できる。

これにより、ゲームプレイ中や映像編集などのクリエイティブ作業でも集中力を妨げられにくい設計となっている。