ASUSが“ルーター愛”に応える！ X投稿で最新Wi-Fi 7ルーターが当たるキャンペーン開催

ASUS JAPAN、ASUSルーター愛用者向け特別キャンペーンを開始！最新Wi-Fi 7ルーターが当たるチャンス

ASUS JAPANは10月24日、ASUSルーターを愛用しているユーザーを対象に、豪華賞品が当たる特別キャンペーンを開催すると発表した。対象はASUSルーター利用者で、期間中にX（旧Twitter）で指定条件を満たした投稿を行うと、抽選で最新のWi-Fi 7ルーターをはじめとする豪華アイテムが当たるという。

キャンペーン概要

キャンペーン期間は10月24日から12月7日23:59まで。 参加方法は非常にシンプルだ。ASUS Japan公式Xアカウント（@ASUSJapan）をフォローし、指定の投稿をリポスト。さらに、自分が使っているASUSルーターに関連する写真を、ハッシュタグ「#asusルーターは一味も二味も違うぞ」とともに投稿すれば応募完了となる。

抽選で当たる豪華賞品

今回のキャンペーンでは、ASUSの最新Wi-Fi 7ルーターをはじめとする注目モデルがラインナップされている。 今注目のゲーミングルーター「ROG Strix GS-BE7200X」をはじめ、受賞歴を誇る「ASUS RT-BE14000」、 そして最新のトライバンドルーター「ASUS RT-BE92U」など、どれもASUSの高い技術力が詰まったモデルばかりだ。

詳細情報・問い合わせ先

キャンペーンの詳細は、ASUS公式サイトや公式SNS、または専用キャンペーンページで確認できる。問い合わせは専用メールでも受け付けているが、対応は土日祝および年末年始を除くとのことだ。

ASUSルーターをすでに使用している人も、これから導入を検討している人も、 ネットワーク環境をさらに進化させる絶好のチャンス。この機会をお見逃しなく。