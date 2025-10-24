ASUS「ROG Falchion Ace HFX」登場｜磁気スイッチ×8000Hzで“次世代の打鍵感”を実現

ASUS、ROG HFX磁気スイッチ搭載の65％サイズゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX」発表

ASUS JAPANは10月24日、同社のゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」より、日本語配列のROG HFX磁気スイッチを採用した新型コンパクトゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX Gaming Keyboard」を発表した。発売日は10月31日で、価格は32,800円。

高速応答と精密な打鍵感を両立するROG HFX磁気スイッチ

ROG Falchion Ace HFXは、ASUS独自のROG HFX磁気スイッチを採用し、滑らかで正確な打鍵感を実現。8000Hzのポーリングレートに対応することで、極めて低遅延の入力を可能にし、eスポーツシーンでも優れたレスポンスを発揮するという。

さらに背面にはデュアルUSB-Cポートを搭載しており、最大2台のPCを同時に接続可能。トグルスイッチを使えば、ワンタッチでデバイスを瞬時に切り替えることができる。

静音性と操作性を高める設計

内部構造には、5層の耐振動・消音フォームとガスケットマウント構造を採用。キーストローク時の振動や打鍵音を効果的に吸収し、快適なタイピング体験を提供する。

また、ラピッドトリガー機能により、キーの反応速度をさらに高速化。特にWASDキーなど、頻繁に使用するキー操作の正確性と反応性を向上させている。

加えて、ROG HFX磁気スイッチは0.1mm〜4.0mmの範囲で作動点を自由にカスタマイズできるため、プレイヤーの好みに合わせた最適なフィーリングを実現できるのも魅力だ。