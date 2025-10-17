ASUS×初音ミクが再び！「ROG × 初音ミク」コラボシリーズが11月7日発売へ

ASUS、「ROG × 初音ミク」コラボモデルを11月7日より発売！全国の量販店・オンラインで展開

ASUS JAPANは10月17日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」と初音ミクのスペシャルコラボレーションモデル「ROG × 初音ミク」エディションを11月7日から全国の家電量販店およびオンラインストアで発売開始すると発表した。

この限定コラボでは、初音ミクを象徴するブルーグリーンとピンクを組み合わせた独自デザインを採用。ラインナップには、マザーボード、グラフィックカード、PCケース、AIOクーラー、SSDエンクロージャー、電源ユニット、モニター、アパレルなど、幅広い製品が含まれている。

「ROG × 初音ミク」コレクションの特徴：美しさと性能を両立

ROGが誇る高性能とプレミアム品質を融合した「ROG × 初音ミク」コレクションでは、Aura Sync対応のRGBライティングによって、ゲーマーが統一感ある“ミク仕様”のビルドを構築可能だ。

注目モデルには、「ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 HATSUNE MIKU EDITION」マザーボードや、「ROG RYUO IV 360 ARGB Hatsune Miku Edition」AIOクーラーなどがラインナップ。これらを組み合わせることで、未来感あふれるゲーミングルームを実現できるだろう。

「TUF Gaming × 初音ミク」シリーズも再販決定！

さらに、人気を博した「TUF Gaming × 初音ミク」シリーズの周辺機器が再販されることも発表された。対象製品には、「TUF GAMING Mini Wireless Mouse Hatsune Miku Edition」や「TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku Edition」キーボードなどが含まれ、2025年11月7日より順次発売予定だ。

これらの周辺機器は、手軽なセットアップで初音ミクの世界観を取り入れられるのが特徴。日常的にミクの魅力を感じながら、没入感あるゲーミング環境を構築できる。