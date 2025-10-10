「Lepton Mini」発売！ 省スペース×高性能を両立した新ワークステーション

サイコムは10月10日、コンパクトさと高性能を両立させた新作ワークステーション「Lepton Mini」を新たに発売開始した。14.9Lの省スペース設計ながら、必要な性能を十分に発揮し、プロフェッショナル向け用途に最適な一台だとしている。

Lepton Miniは、SFF（Small Form Factor）に準拠したコンパクトな設計ながら、水冷CPUクーラーやハイエンドビデオカードも搭載可能で、ワークステーションとしての妥協を一切ない設計が魅力だ。SSUPD社製「Meshroom D BK」ケースにNoctua社製吸排気ファン、そして長尾製作所製の補強パネルを底面に実装し、効率的なエアフローを実現している。これによりラグジュアリーな性能を持ちながらも、オフィスやデスクトップスペースを圧迫しないデザインが特徴だ。

機能性も申し分なく、映像編集やAI推論、CADなど幅広い用途に対応可能な性能を備える。「Lepton Mini B860i」と「Lepton Mini B850A」という2つのモデルが用意され、それぞれインテルとAMDの最新プロセッサを搭載。

さらに、Lepton Miniはカスタマイズ性も兼ね備えている。水冷CPUクーラーやNVIDIA GeForce RTX 5080などのハイエンドビデオカード、最大128GBメモリの搭載が可能で、ユーザーのニーズに柔軟に応えられる一台だ。