ASUS「ROG Strix Helios II」登場　冷却×静音×デザインを極めた新ミッドタワーケース

ASUS、次世代ミッドタワーゲーミングケース「ROG Strix Helios II」を発表 ― 洗練デザインと高冷却性能を両立

ASUS JAPANは10月16日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から新型ミッドタワーゲーミングケース「ROG Strix Helios II」を正式発表した。カラーはブラックとホワイトの2色で、発売日は10月17日を予定している。価格は62,980円。

デザイン性と機能性を兼ね備えた高級ミッドタワーケース

「ROG Strix Helios II」は、ゲーマーのために設計されたデュアル強化ガラスのサイドパネルを採用。高級感のあるアルミニウムフレームと3D構造のフロントフィルターを組み合わせ、スタイリッシュで堅牢なデザインを実現している。

さらに、斜めのカットが印象的なダイヤモンドグリルフロントパネルは、レーシングカーを思わせる流線型フォルムを描き、ROGらしい独創的な外観を際立たせている。

静音と高冷却を両立するハイパフォーマンス設計

標準で4基の140mmファン（厚さ28mm）を搭載し、最大29dB(A)という静音性を保ちながらも強力な風量を確保。高負荷なゲーミング環境でも安定した冷却性能を発揮するという。

また、DIY初心者にも優しい組み立て設計が特徴で、メンテナンスも容易。ケーブルマネジメントシステムにより、内部をスッキリと整理できるのも魅力だ。

使い勝手を高める細部のこだわり

本体上部には2つの20Gbps対応USB Type-Cポートを搭載し、高速データ転送をサポート。利便性と拡張性を両立している。

さらに、持ち運びを考慮した人間工学的X字型ハンドルを装備し、外観だけでなく操作性の面でも完成度を高めている。