CFD販売、GIGABYTE最新ゲーミングモニター5製品を10月24日発売！ プロ仕様のスペックが勢ぞろい

　シー・エフ・デー販売は10月20日、GIGABYTEブランドの新製品として、ゲーミングモニター5機種を10月24日に発売すると発表した。今回の新シリーズは、各モデルが独自の技術とデザインを融合し、ゲーマーに圧倒的な没入感と快適なプレイ環境を提供することを目指している。

AORUS FO27Q5P ― 500Hz対応の超高速QD-OLEDモニター

　ラインナップの中でも注目なのが、27インチQHD（2560×1440）有機ELモニター「AORUS FO27Q5P」だ。Samsung製のQD-OLEDパネルを採用し、応答速度0.03ms／リフレッシュレート500Hzという圧倒的なパフォーマンスを誇る。さらに、DisplayPort 2.1 UHBR20に対応しており、2K QHD解像度でも驚異的な速度を実現。価格は199,800円で、プロゲーマーや映像品質を追求するユーザーに最適なハイエンドモデルとなっている。

GIGABYTE MO27Q28G ― ベゼルレスデザインの次世代WOLEDモデル

　同じく27インチQHD有機ELモニターの「GIGABYTE MO27Q28G」は、四辺ベゼルレスの洗練されたデザインが特徴。応答速度0.03ms、リフレッシュレート280Hzを実現し、第4世代WOLEDパネルによる高輝度・高彩度の映像を楽しめる。マルチモニター環境にも最適で、価格は115,800円前後を予定している。

GIGABYTE M27UPシリーズ ― UHD高解像度と手頃な価格の両立

　さらに、27インチUHD（3840×2160）液晶モニター「GIGABYTE M27UP」は、160Hzリフレッシュレート／1ms応答速度を備えつつ、価格は69,800円前後と手の届きやすい設定だ。ホワイトカラーの「M27UP ICE」や、24.5インチFHDモデルの「GS25F2A」も同時に登場し、どちらもオープン価格で販売される。

発売日・詳細情報

　これら5製品は10月24日発売予定。詳細仕様は、シー・エフ・デー販売の公式リリースページで確認できる。最新の映像技術とデザイン性を兼ね備えたGIGABYTEの新モニター群は、プロゲーマーはもちろん、これからゲームを始めるユーザーにも強く訴求するラインナップとなっている。

