「GIGABYTE G25F2A」登場！ 240Hz×1msのゲーミングモニターが10月発売へ

GIGABYTEの新型ゲーミングモニター「GIGABYTE G25F2A」が登場

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEブランドから、新たなゲーミングモニター「GIGABYTE G25F2A」が発売される。発売日は10月中旬を予定しており、価格はオープン。購入はユニットコムでの専売となる。

高速応答×高リフレッシュレートで滑らかな映像体験

GIGABYTE G25F2Aは、24.5インチのフルHD（FHD）液晶ディスプレイを搭載。応答速度1ms、リフレッシュレート240Hzというハイスペックを誇る。動きの速いゲームでも残像を抑え、なめらかでシームレスな映像体験を実現する。

さらに、シンプルでスタイリッシュなデザインはインテリアにも自然に溶け込み、デスク周りを洗練された空間に仕上げる。

高彩度120％ sRGB＆16.7M色対応で鮮やかな映像表現

本モデルは120％ sRGB対応の高彩度ディスプレイを採用し、16.7M（約1,670万色）の表示色によって豊かでリアルな色再現を実現。映像の奥行きや臨場感をより一層引き立てる。

また、ノングレアパネル仕様で反射を抑え、長時間の使用でも目に優しい。フリッカーフリー技術の搭載により、ちらつきを抑えて目の疲労を軽減。ゲームプレイをサポートするアシスト機能も備え、快適なプレイ環境を提供するという。

充実の接続端子と安心の3年保証

映像入力端子には、HDMI 2.0を2基とDisplayPort 1.4を1基、さらにイヤホンジャックを装備。PCや家庭用ゲーム機など、さまざまなデバイスに対応する。

さらに、3年間の製品保証が付帯しており、長期間安心して使用できる信頼性の高いモニターだ。

まとめ

高速応答・高リフレッシュレート・高彩度という三拍子が揃ったGIGABYTE G25F2Aは、競技シーンのゲーマーはもちろん、映像クオリティを重視するユーザーにもおすすめのモデル。発売は10月中旬予定だ。