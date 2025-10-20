GIGABYTE、ハイエンドからエントリーまで――全5モデルのゲーミングモニターが10月24日発売へ

GIGABYTE、新世代ゲーミングディスプレイ5モデルを10月24日より国内販売開始

GIGABYTEは、10月24日より日本国内で新たなゲーミングディスプレイシリーズを発売すると発表した。ラインナップは、注目のAORUS FO27Q5Pをはじめとする全5モデル。いずれも国内正規代理店を通じて販売される予定だ。

■ フラッグシップモデル「AORUS FO27Q5P」：500Hz駆動＆QD-OLED採用

AORUS FO27Q5Pは、199,800円で登場。WQHD解像度のQD-OLEDパネルを採用し、最大500Hzのリフレッシュレートを実現している。

DCI-P3色域を99%カバーし、VESA DisplayHDR True Black 500認証による深い黒表現も魅力。さらに、HDMI 2.1やUSB-Cなど多彩な入力端子を備え、ESS Sabre HiFi USB DACによる高音質オーディオ体験も提供する。

■ GIGABYTE MO27Q28G：WOLED採用で省電力＆高輝度を両立

115,800円で販売されるGIGABYTE MO27Q28Gは、第4世代WOLEDパネルを搭載。消費電力を抑えつつ、より高い輝度と彩度を実現している。

DCI-P3やBT.2020といった広色域に対応し、フリッカーフリーや低ブルーライトといったアイケア機能も完備。UL認証を取得しており、長時間のゲームプレイや作業でも目への負担を最小限に抑えるという。

■ デュアルモード対応モデル「M27UP」＆「M27UP ICE」

GIGABYTE M27UP（69,800円）と、ホワイトカラーモデルのGIGABYTE M27UP ICE（72,000円）は、UHD／フルHDのデュアルモードを簡単に切り替え可能。用途に応じて高解像度と高リフレッシュレートを自在に使い分けられる。

映像はシャープかつ滑らかで、クリエイティブ用途からFPSゲームまで幅広く対応する。

■ コンパクト＆高コスパな「GIGABYTE GS25F2A」

シリーズ中でも手頃なGIGABYTE GS25F2Aは、24,800円で発売。フルHD解像度ながら240Hzリフレッシュレートを実現し、コンパクトながらも反応速度と表示品質に妥協のないモデルだ。省スペース環境やサブモニターにも最適。

■ まとめ

これら5モデルはいずれも、ハードコアゲーマーからエントリーユーザーまで幅広い層のニーズに応える設計となっている。発売日は10月24日。