軽くてパワフル！ MSI「Modern-14-F1MG-5444JP」がアプライド限定で発売開始

エムエスアイコンピュータージャパンは、10月16日より軽量でコンパクトなノートPC「Modern-14-F1MG-5444JP」を順次販売すると発表した。価格は10万9800円から、アプライド限定モデルとして販売される。

「Modern-14-F1MG-5444JP」は、MSIのスタンダードノートPC「Modern」シリーズに属する特別仕様モデルだ。最大の特徴は、軽量・コンパクトな本体設計と高い処理性能を両立している点にある。

CPUには「インテル® Core 5 プロセッサー 120U」を採用。オフィスソフトやWebブラウザを同時に利用してもスムーズに動作し、マルチタスク処理を快適にこなせるという。また、16GBメモリを搭載しており、複数作業を同時に行っても安定したパフォーマンスを発揮する。

さらに、従来モデルからの改良点として有線LANポートを新たに搭載。変換アダプタを使用せずにLANケーブルを直接接続でき、安定した通信環境を実現した。加えて、USBポートはすべて「USB 3.2 Gen1 Type-A」に統一され、データ転送がよりスムーズになっている。

また、Webカメラにはプライバシーシャッターを搭載。不要なカメラ作動や覗き見リスクを軽減し、セキュリティ面でも安心して使用できる。

「Modern-14-F1MG-5444JP」は、高性能と利便性を兼ね備えたビジネス向けノートPCとして、日常使いからプロフェッショナルな用途まで幅広く活躍する。スタイリッシュなデザインと高い機能性を備え、ビジネスユーザーの頼れるパートナーとなるだろう。