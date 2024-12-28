NVIDIA Grace Blackwell採用「MSI EdgeXpert」発表　AI教育・研究を支える新世代ワークステーション

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

MSI、AI教育・研究・開発向け「EdgeXpert AIスーパーコンピューター」を発表

　エムエスアイコンピュータージャパンは10月16日、新製品「MSI EdgeXpert AIスーパーコンピューター」を正式にリリースすると発表した。本製品はAI教育、研究、開発の現場に向けて設計されており、開発者・研究者・企業に向けてプロ仕様の高性能コンピューティングプラットフォームを提供する。

NVIDIA Grace Blackwellスーパーチップ搭載、圧倒的なAI処理性能

　EdgeXpertは、NVIDIA GB10 Grace Blackwellスーパーチップと128GBのユニファイドメモリを搭載し、AI演算において卓越した性能を発揮するという。さらに、ハードウェア・OS・NVIDIA AIソフトウェアスタックが統合されており、主要AIフレームワークとの高い互換性を確保。これにより、データワークフローの効率化、モデルチューニングの高速化、推論処理の最適化が可能となる。

ローカルで2000億パラメータのLLMをサポート

　EdgeXpertは、単一マシンで2000億パラメータ規模の大規模言語モデル（LLM）をローカルで処理可能。さらに、2台のマシンを接続することで最大4050億パラメータまでスケールアップできる。また、NVIDIA DGX OSを搭載することで、統一されたドライバとフレームワーク環境を提供し、AI開発をよりスムーズにする。

小型ながらプロ仕様、研究・教育機関にも最適

　1.2Lのコンパクトなデスクトップサイズの筐体を採用しながら、高性能と省スペース設計を両立。研究施設、企業ラボ、教育機関など、幅広い環境での導入に適している。

ローカルAIで安全かつ高速に開発を推進

　EdgeXpertは、高いAI性能を手頃な価格で提供し、プロトタイピング、実験、モデル調整、推論などの作業効率を大幅に向上させるという。クラウドを介さずローカル環境でAIを安全に実行できるため、機密データの保護とゼロレイテンシー処理を両立できる点が大きな強みだ。

■関連サイト

MSI トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月