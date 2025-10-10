これは買い！ iPhone 15 Proが10万円台、Nintendo Switchが2万円台の中古SALE開催中

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ソフマップは中古専門サイト「リコレ！」にて、10月19日までの期間限定で「中古SPECIAL SALE」を開催している。iPhoneやWindowsパソコン、カメラ、そしてゲーム機本体・ソフトなど、多岐にわたる商品が特別価格で提供される。

　期間中、注目の商品としてはWindows11 Pro MARを搭載した「ThinkPad X1 Carbon Gen 8 20UAS6U501」が59,980円で登場。この他にも、「iPhone15 Pro 128GB」が109,980円、「Nintendo Switch 有機ELモデル」が23,980円といった魅力的な価格設定で販売されている。

　また、iPadやデジタル一眼カメラなどもセール対象商品に含まれており、幅広い需要に応える品揃えとなっている。

　ソフマップの「リコレ！」サイトで展開されるこのセールは、新しいデバイスをお得に手に入れる絶好の機会だ。とりわけ、新しいデジタルライフをスタートさせたいユーザーにとって、今回のSALEは見逃せないチャンスといえる。

