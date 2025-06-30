MSI公式ストアで最大25％OFF！「6周年祭 第2弾」で人気ゲーミングノートがセール中【10月31日まで】

MSI公式オンラインショップで「MSIストア 6周年祭 第2弾」開催中

　エムエスアイコンピュータージャパンは10月6日から10月31日までの期間、MSI公式オンラインショップにて「MSIストア 6周年祭 第2弾」を実施している。

　キャンペーン期間中は、ハイパフォーマンスノートPCをはじめとする対象製品が最大25％割引で販売され、「Crosshair 16 HX D14V」シリーズの特別モデルは9万円引きで購入できる。

目玉モデル「Crosshair-16-HX-D14VFKG-5011JP」

　注目の「Crosshair-16-HX-D14VFKG-5011JP」は、インテル Core i7-14650HXプロセッサーとGeForce RTX 4060 Laptop GPUを搭載。

　最新のAAAタイトルでも快適にプレイ可能な性能を備えている。

　また、32GBメモリと1TB SSDを標準搭載し、16インチWQXGA・240Hzディスプレイによって高精細かつ滑らかな映像表示を実現。

　さらに、冷却システム「Cooler Boost 5」により、長時間のゲームプレイでも安定した動作を維持できる点も特徴だ。

その他のセール対象モデル

　他にも多彩なモデルがセール対象となっている。

　たとえば、軽量ノートPC「Modern-14-F1MG-5123JP」は通常価格169,800円が126,800円（25％OFF）に、ハイスペックモデル「Stealth-A16-AI+A3XWIG-6321JP」は529,800円から454,800円（14％OFF）で購入可能だ。

　そのほかにも割引対象製品が多数用意されており、詳細はMSIストアのキャンペーン特設ページで確認できる。

注意事項と購入タイミング

　キャンペーンは在庫がなくなり次第終了となるため、早めの購入がおすすめだ。

　なお、アウトレット品や中古品の一部は対象外で、他のクーポンとの併用はできない点にも注意が必要である。

