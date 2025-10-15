【最大10万円分還元】ユニットコムが「超 感謝還元祭」を開催！ パソコン工房で最新PCが超お得

ユニットコムは10月16日から11月4日までの期間限定で「超 感謝還元祭」を開催する。このキャンペーンでは、パソコン工房で対象の新品パソコンやゲーミングPCを購入すると、スペックに応じて最大10万円分の還元を受けられるという。

対象となるのは、ユニットコムが展開する「iiyama PC」シリーズ（LEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞）。中でも「NVIDIA RTX 6000 Ada」や「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell」など、最新グラフィックスカードを搭載したハイスペックモデルでは、最大10万円の還元が適用される。その他のモデルでも最大4万円や1万円分の還元が用意されており、幅広いスペックでお得に購入できる。

また、PC延長保証に加入することで「最大2万円分還元 超還元プログラム」を利用可能。これにより還元額がアップする仕組みだ。さらに、Windows 10からWindows 11への移行を支援する「Windows 11 全力乗換応援フェア」や、既存PCの下取りサービス、乗り換え診断サポートなど、購入者を幅広くサポートする体制も整っている。

還元の受け取り方法は購入形態によって異なり、店舗購入では「当社商品券」、WEB通販では「パソコン工房ポイント」として付与される。キャンペーンを利用するには、パソコン工房の各店舗でLINE会員登録を行うか、またはパソコン工房WEB会員登録が必要となる。

詳細や対象モデルは公式サイトで確認できる。高性能な最新PCを検討している人にとって、今回の「超 感謝還元祭」は見逃せないチャンスだ。この機会に、憧れのハイスペックマシンをお得に手に入れよう。