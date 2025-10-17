パソコン工房で怒涛の買替チャンス！ 最新Windows 11＆ゲーミングPCが特価に

ユニットコムが運営するパソコン工房は、10月18日から10月31日まで「超 怒涛のパソコン買替セール」を開催する。全国のパソコン工房店舗及びグッドウィル店舗で、即納パソコンや日替わりのPCパーツと周辺機器が特別価格で提供されるこの期間、Windows 11への乗換や高性能ゲーミングPCの購入を検討している人には見逃せないチャンスとなる。

このセールでは、「LEVEL∞」や「LEVELθ」、高品質なBTOパソコン「iiyama PC」などが注目を集めている。これらの製品はWindows 11を標準搭載しており、快適で安心なデジタル体験を提供する。eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボモデルやカラーバリエーションが豊富なコストパフォーマンスを追求したゲーミングPCも用意されているという。また、カスタマイズや出張設定サービスもあり、購入時に店頭スタッフとじっくり相談することが可能だ。

Windows 10のサポート終了に伴い、最新のWindows 11搭載PCへのスムーズな移行を提案する「Windows 11 全力乗換応援フェア」も同時に実施中で、最大5万円分の還元サービスやアップグレード診断が無料で提供される。仕事効率を向上させるNPU AIエンジン内蔵モデルやマルチモニターに対応した製品まで、多様なニーズに応えるラインナップが全国の店舗で確認できる。

支払いをスムーズにするために、最長48回まで分割支払い手数料が無料のショッピングローンも実施されており、高価なゲーミングPCやパーツ購入の負担を軽減させる制度だ。これにより、ユーザーは新品だけでなく中古品やパーツも計画的に手に入れることができる。