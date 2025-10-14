「Ryzen Threadripper PRO 9995WX搭載」最強ワークステーション登場｜iiyama PC SOLUTION∞ Workstation

AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX搭載ワークステーションが登場

ユニットコムが展開するiiyama PCのワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」から、AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXプロセッサを搭載した最新モデルが登場した。

10月10日より販売が開始されており、価格は5,498,000円から。多彩なプロフェッショナル用途に対応できるBTO（Build To Order）モデルとして提供されている。

圧倒的な性能を誇る「AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX」

本モデルの心臓部となるAMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXは、最新のZen 5アーキテクチャを採用。

96コア／192スレッドという驚異的な構成で、大規模なデータ処理や高度な計算処理を求められる現場で抜群のパフォーマンスを発揮する。

さらに、DDR5メモリのオクタチャネル対応およびPCI-Express 5.0サポートにより、AI開発・3Dレンダリング・映像制作といった高負荷環境でもスムーズな動作を実現。

最先端のクリエイティブワークや研究開発分野での利用にも最適だという。

高い冷却性能と信頼性を兼ね備えた設計

「SOLUTION∞ Workstation」シリーズは、プロフェッショナルが求める安定稼働と冷却性能を両立。

高負荷時でも安定動作を維持できるよう、専用設計の高効率クーラーと通気性に優れたケースを採用している。

すべて国内生産で品質管理が徹底されており、標準で3年間の製品保証を付帯。長期的な運用にも安心して導入できる信頼性を備えている。

BTO対応で柔軟なカスタマイズが可能

提供ラインアップには、基本構成モデルの「SOLUTION-W115-LCTP9Z-BQX」（5,498,000円）をはじめ、より高性能な構成を選択できる複数モデルが用意されている。

すべてのモデルがBTOに対応しており、用途や業務内容に合わせてCPU・GPU・メモリ・ストレージなどを自由にカスタマイズ可能。

詳細な仕様や構成オプションは、公式サイトで確認できる。

まとめ

iiyama PC「SOLUTION∞ Workstation」シリーズの新モデルは、最先端のAMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX搭載により、AI・CG制作・研究開発など、圧倒的な計算性能を求める現場に最適な一台だ。

高信頼・高冷却・国内生産という安心感も相まって、プロフェッショナルユースの新たな定番となりそうだ。