パソコン工房グッドウィル名古屋大須店6周年記念セール開催！ 最新ゲーミングPCがお得に

ユニットコムは、名古屋大須店の6周年を記念して、「グッドウィル 36周年記念セール ～名古屋大須店は6周年～」を開催する。このセールは10月11日から10月31日まで行われ、最新のゲーミングPC、ノートPC、PCパーツやゲーミングモニターなどを特別価格で提供する予定だ。

長年の販売実績を誇るグッドウィルは、人気のゲーミングPC「LEVEL∞」や、初めてのゲーミングPCに最適な「LEVELθ」、カスタマイズ可能な「iiyama PC」など、多様なラインナップを取り揃える。



また、全国の店舗およびWEB通販サイトでは、Windows 11への乗り換えを推進する『Windows 11 全力乗換応援フェア』も実施中だ。このフェアでは、最大5万円分の還元や無料のアップグレード診断サービスが提供される。

特に注目すべきは、Windows 10のサポート終了を控えた今、最新のWindows 11搭載モデルへの切り替えがおすすめだ。「iiyama PC」をはじめとして、すべてのモデルには標準でWindows 11が搭載されており、セキュリティ向上と快適な操作環境を提供する。さらに、NPU AIエンジン内蔵モデルやマルチモニター対応のスリムPCなど、さまざまなビジネスニーズにも応える商品が用意されている。

セール期間中は、全国のグッドウィル店舗での「最大2万円分還元 超還元プログラム」も利用可能で、条件を満たすことで追加の還元を受けることができるという。詳細は店舗やWEBサイトで確認可能だ。



新しいPCの購入や買い替えを検討している方は、ぜひこの機会をお見逃しなく。