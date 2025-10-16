ドズル社の世界観がPCに！ LEVEL∞コラボモデル発売｜限定ボイス＆壁紙も

ユニットコム×ドズル社コラボ！限定ゲーミングPC「LEVEL∞」シリーズが登場

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、人気ゲーム実況グループ「ドズル社」とのコラボレーションによるドズル社ランド開催を記念して、コラボPC購入時に使える5,555円OFFのWEB限定クーポンを配布している。

「ドズル社」×「LEVEL∞」――世界観と最新技術が融合した特別モデル

今回登場した「LEVEL∞」シリーズの新モデルは、ドズル社の独創的な世界観と、最新のハイパフォーマンスPC技術を融合した特別仕様となっている。

ラインナップにはAMD Ryzen 7 9800X3Dやインテル Core Ultra 7を搭載したモデルを用意。快適なゲームプレイはもちろん、動画編集やSNS投稿といったクリエイティブ作業にも対応できるとしている。

さらに、期間限定イベント「ドズル社ランド」に参加することで、普段とは異なるMinecraft（マインクラフト）の新しい楽しみ方を体験できる。

クーポン情報：5,555円OFF「DZL1016」

クーポンコード「DZL1016」を入力すると、5,555円OFFが適用される。

有効期限は2025年11月4日14:59まで。利用にはパソコン工房WEB会員登録が必要で、一人1回限り・最大5台までのPC購入に使用できる。

さらに、購入者にはオリジナル壁紙やマウスパッドなど、ファン必見の特典も付属する。

豪華購入特典：限定デザイン壁紙・マウスパッド・オリジナルボイスも！

購入特典には、ドズル社オリジナルの壁紙・マウスカーソル・マウスパッド、さらに声優による限定ボイスが含まれる。

マウスパッドのサイズは約690mm × 300mmと大型で、デザインもファン垂涎のクオリティだ。

モデルラインナップと価格

ユニットコムは、以下の代表モデルを発表している。

LEVEL-RGB6-LCR98D-TKX-DOZLE：374,800円

LEVEL-RG89-LC265K-SKX-DOZLE：304,800円

LEVEL-15FX166-i7-RKPX-DOZLE（ノートPC）：199,800円

いずれのモデルも最新ハードウェアを搭載し、ゲーマーが求める高性能と安定性を実現している。

まとめ：ファン必見の高性能コラボゲーミングPC

「ドズル社」と「パソコン工房」のコラボPC「LEVEL∞」は、ファンアイテムとしての魅力と、ハイエンドゲーミングマシンとしての実力を兼ね備えた注目モデルだ。

期間限定のクーポンと特典を活用し、この機会に理想のゲーミング環境を手に入れよう。