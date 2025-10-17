えなこ×LEVEL∞コラボPCに新特典！ 限定壁紙＆5,000円OFFクーポン配布中

パソコン工房「LEVEL∞ × えなこ」コラボモデルに新特典登場！限定壁紙＆サイン入りグッズが当たるキャンペーン実施中

パソコン工房・グッドウィルを展開するユニットコムは、人気を集めているiiyama PCのゲーミングシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」とえなこのコラボモデルにおいて、新たな購入特典を発表した。今回追加されるのは、ファン必見のオリジナル壁紙（ハロウィンバージョン）だ。

この新特典の公開を記念して、5,000円OFFのWEB限定クーポンの配布と、えなこの直筆サイン入りコラボPCや特製サイドパネルが当たる豪華キャンペーンも同時開催される。

「えなこオリジナル壁紙（ハロウィンVer.）」が新登場！

今回追加された「えなこオリジナル壁紙」は、季節限定のハロウィン仕様。コラボPCの購入者はもちろん、既存の購入者もダウンロード可能な特典となっている。

さらに、期間限定で配布中のWEBクーポンコード「enako1017」を利用すれば、対象製品を5,000円OFFで購入することができる。

SNSキャンペーンでえなこのサイン入りPCが当たる！

同時開催のSNSキャンペーンでは、抽選で1名にえなこのサイン入りコラボPCをプレゼント。さらに、特別仕様のサイドパネルが当たるチャンスも用意されている。

応募期間は10月31日まで。えなこファンはもちろん、ゲーミングPCを検討している人にとって見逃せないチャンスだ。

高性能ゲーミングPC「LEVEL∞」シリーズの魅力

「LEVEL∞」シリーズは、eスポーツプレイヤーや動画クリエイターから支持を集める高性能ゲーミングPCブランド。中でもコラボモデルの「LEVEL-R7B6-LCR98D-TKX-enako」は、ユーザーの好みに合わせて構成をカスタマイズできるBTO（Build To Order）対応モデルとなっている。

高い処理能力で、ゲームプレイから動画編集まで幅広く活躍するハイスペックPCだ。

キャンペーン期間中は、限定壁紙の配布・割引クーポン・サイン入りグッズの抽選と特典が盛りだくさん。えなこファンもゲーミングPCユーザーも、この機会をお見逃しなく。