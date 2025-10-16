パソコン工房、レビュー投稿機能を新導入　投稿で最大5,000円分ポイントがもらえる！

パソコン工房、レビュー投稿機能を新たに導入 投稿でWEBポイントがもらえるキャンペーンも開催中

ユニットコムは、公式通販サイト「パソコン工房WEB通販サイト」において、新たに商品レビュー投稿機能を導入した。

この新機能のリリースを記念し、条件を満たしたレビュー投稿者にWEBポイントを進呈するキャンペーン『投稿ありがとうございます』を期間限定で実施している。期間は2026年1月15日15時59分まで。

購入者が使い心地や感想を投稿可能に

今回追加されたレビュー投稿機能は、新品パソコンや自作PCパーツ、周辺機器が対象。購入者が実際に使った感想や評価をパソコン工房WEBサイト上で共有できる仕組みとなっている。

これにより、購入を検討している他のユーザーが、より具体的で信頼性のある情報を参考にできるようになるだろう。レビューを投稿するには、パソコン工房WEB会員（無料）への登録とログインが必須だ。

レビュー投稿でWEBポイントをプレゼント

注目のキャンペーンでは、対象商品のレビューを投稿するとWEBポイントを獲得できる。

新品パソコンのレビューを投稿したユーザーには、もれなく3,000円分相当のWEBポイントが付与される。一方、自作PCパーツや周辺機器のレビューを投稿した場合は、毎月抽選で5名に5,000円分相当のWEBポイントがプレゼントされる。

ただし、キャンペーンには条件があり、新品パソコンは「iiyama PC」のみが対象となるほか、投稿内容は300文字以上である必要がある。

投稿にはテンプレート使用と期限内の手続きが必要

レビュー投稿時は、指定のテンプレートを使用し、商品が到着してから4週間以内に投稿することが求められる。

投稿されたレビューは、パソコン工房WEBサイトの特設ページに掲載される。キャンペーンの詳細条件や注意事項も同ページに記載されているため、応募前に公式特設サイトで確認することが推奨される。