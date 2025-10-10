Radeon RX 9060 XT搭載の最新ゲーミングPC、1TBモデルが20万円台！

ソフマップ、STORM製の最新ゲーミングPCを発売開始

ソフマップは、STORMブランドの最新ゲーミングPCを10月10日より販売開始した。今回登場した新モデルは、AMDの最新グラフィックボード「Radeon RX 9060 XT（16GB）」と、高性能CPU「Ryzen 7 7800X3D」を搭載したハイエンドマシン。ゲーマー向けに徹底的にチューニングされており、最新タイトルでも快適なゲームプレイを実現するという。

標準メモリは大容量の32GB（DDR5-5200）を採用。高速なデータ処理により、複数のアプリケーションを同時に動かしてもパフォーマンスの低下を感じさせない。価格は、1TB SSDモデルが209,800円、2TB SSDモデルが219,800円と、コストパフォーマンスにも優れる設定だ。

デザインはブラック／ホワイトの2色展開

筐体カラーは、シックなブラックと清潔感のあるホワイトの2色を用意。好みや部屋のインテリアに合わせて選べる点も嬉しいポイントだ。スタイリッシュな外観と高性能を兼ね備えた本機は、多くのゲーマーの注目を集めることになりそうだ。