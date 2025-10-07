中古デバイスが最大3万円引き！ iPhone14 Pro Maxも1万円オフのチャンス

ソフマップ・ドットコム、中古品最大3万円引きクーポン配布キャンペーンを開催中！人気のiPhone14 Pro Maxも対象

ソフマップ・ドットコムでは、10月22日12時までの期間限定で、中古商品を対象とした最大3万円引きクーポンキャンペーンを実施している。

対象となるのは、中古のWindowsパソコンやiPhone、Mac、デジタルカメラ、PCパーツなど、幅広いラインアップだ。

今回の注目商品は「iPhone14 Pro Max 256GB」で、通常価格から1万円引きで購入できるお得なチャンスとなっている。ただし、在庫はわずか7台限定のため、早めの購入がおすすめだ。

なお、クーポンを利用するには、ソフマップEC会員への登録およびログインが必要となる。

キャンペーン期間中は他の製品も特別価格に

この期間中は、iPhone以外の中古PCやMac、デジタル機器も特別価格で販売されており、デジタルデバイスをお得に入手できる絶好の機会となっている。

お得なセールやクーポンの詳細は、ソフマップの公式キャンペーンページで確認可能だ。

デジタルライフをより快適にしたい人は、このチャンスを逃さずチェックしてみてほしい。キャンペーン終了前に、ぜひソフマップ・ドットコムでお気に入りのデバイスを手に入れよう。